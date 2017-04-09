Fransa Hasan el-Benna’nın Torununu Sınır Dışı Etti

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09.04.2017 13:44
Fransa Hasan el-Benna’nın Torununu Sınır Dışı Etti
Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu İslam alimi Hani Ramadan, bir konferans için geldiği Fransa'dan, ikamet ettiği İsviçre'ye sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanı Mathias Fekl yaptığı yazılı açıklamada, Hani Ramadan'ın daha önceki bazı hareketleri ve sözleriyle Fransa topraklarında kamu düzenini tehdit ettiğini savundu.

Fekl, Ramadan'ın bir konferans için geldiği Colmar şehrinde tutuklandığını ve polis eşliğinde Fransa-İsviçre sınırına götürülerek sınır dışı edildiğini kaydetti.

Fransa'da son aylarda Ramadan'ın katılacağı pek çok konferans iptal edilmişti.

Ramadan, Eylül 2002 ayında, Fransız Le Monde gazetesinde yazdığı bir yazısında İslam kurallarının uygulanmasını savunmuş, bu yazı üzerine Cenevre Kantonu hükümeti tarafından Fransızca öğretmenliği görevinden "demokratik değerlere ve kamu okulu eğitimi hedeflerine aykırı hareket etmek" suçlamasıyla çıkarılmıştı.

 

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