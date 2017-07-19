Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers İstifa Etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti. İstifa, bugün yerel saatle 09.30’da Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, de Villiers, bir süredir bazı politikalarına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tartışıyordu.

Fransa’nın 40 yaşındaki en genç cumhurbaşkanı, mayısta göreve başladıktan hemen sonra bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı.

Macron, Fransa Savunma Bakanlığı’nın bütçesini de bu yıl 850 milyon avro azaltmayı planladığını söylemişti.

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığı görevini yürüten 61 yaşındaki de Villiers ise çoğu ekipman alımı kaleminden yapılan bu tasarrufları kabul etmeyeceğini söylemişti.

Macron “Lideriniz Benim” Demişti

Pierre de Villiers, 12 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Konseyi’nde ve Parlamento Savunma Komisyonu’nda Macron’un kararını protesto etmişti.

De Villiers, Facebook sayfasında da “Kimse gözü kapalı takip edilmeyi hak etmez.” paylaşımında bulunmuştu.

Geçen hafta bir törende askerlere seslenen Macron ise “Lideriniz benim.” demişti.