Fransa, Fosil Yakıtlı Araçları 2040’ta Yasaklayacak

Fransa’da, fosil yakıtlarla çalışan araçların 2040 itibariyle yasaklayacağı duyuruldu.

Kararı bir “devrim” olarak niteleyen, Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, yasağın Fransa’nın Paris İklim Anlaşması’na olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, Hulot, ülkesinin 2050 itibariyle karbon salımlarını sıfırlamayı planladığını da vurguladı.

Fransa’da, hibrit araçlar yüzde 3,5, sadece elektrikle çalışan araçlarsa sadece yüzde 1,2’lik pazar payına sahip.

2040 itibariyle hâlâ kullanımda olan fosil yakıtlı araçlara ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Eski bir çevre savunucusu olan Hulot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atandı.

Macron, açıkça ABD Başkanı Donald Trump’ın çevre politikasını eleştirmişti.

“ABD Kararda Rol Oynadı”

Trump’ın geçen ay aldığı Paris Anlaşması’ndan çekilme kararı, Fransa’nın aldığı karardaki faktörlerden biri olarak açıklandı.

Hulot, “Fransa, ABD’nin kararının ardından 2050’de karbon salımını sıfırlama kararı aldı.” dedi.

Bakan Hulot, yoksul hanelerin eski, çevreyi daha çok kirleten araçlarını değiştirebilmeleri için mali yardım alacağını da söyledi.

Hulot, Peugeot, Citroen ve Renault gibi Fransa merkezli otomotiv markalarının bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını da vurguladı.

Fransa’nın açıkladığı diğer hedefler arasında, 2022’de termoelektrik santrallerini kapatmak, nükleer enerjiyi 2050 itibariyle toplam üretimin yarısına çekmek ve yeni doğalgaz ve petrol arama izinleri vermemek de bulunuyor.

Norveç ve Hollanda da 2025 itibariyle sadece elektrikle çalışan araçlara geçmeyi planladıklarını açıklamıştı. Almanya ve Hindistan da 2030’da aynısını yapmayı hedefliyor.

Kaynak: BBC Türkçe