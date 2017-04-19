“Fransa Esed’in Kimyasal Silah Kullandığını İspat Edecek”

»Ana Sayfa»Suriye
19.04.2017 19:21
“Fransa Esed’in Kimyasal Silah Kullandığını İspat Edecek”
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Esed’in İdlib’deki saldırılarda kimyasal silah kullandığını ispat edeceklerini söyledi.

LCP televizyonunda açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, gelecek günlerde Fransa istihbarat servislerinin Beşşar Esed’in İdlib’deki saldırılarda kimyasal silah kullandığına ilişkin delilleri açıklayacağını kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, Ayrault, “Fransa istihbarat servisleri ve askeri istihbarat tarafından yürütülen bir araştırma var. Rejimin bu hava saldırısını yaptığına dair delilleri sunmamız birkaç gün içinde gerçekleşecek.” ifadesini kullandı.

Bakan Ayrault, ellerinde Esed rejiminin kimyasal silahları bilerek kullandığını gösterecek veriler olduğunu da bildirdi.

Suriye’de Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’ü yakın kişi hayatını kaybetmiş, 500’ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

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