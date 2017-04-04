Fransa, BMGK’da İdlib İçin Toplanma Çağrısında Bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Suriye’deki kimyasal katliama ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGY) acil toplantı talebinde bulunduğunu açıkladı.

Fransa, Beşşar Esed rejiminin Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

AA’da yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadığını belirterek, “Uluslararası güvenliği tehlikeye atan gerçekler karşısında herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu kapsamda BMGK’da acil toplantı düzenlenmesini talep ettim.” ifadelerini kullandı.

Ayrault açıklamasında, Suriye’deki saldırının kimyasal silah kullanımını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin “kabul edilemez” bir ihlâli olduğunu ve Suriye halkının uzun süredir kimyasal saldırıların kurbanı olduğunu vurguladı.

Esed güçleri, bu sabah İdlib’in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı. Art arda meydana gelen kimyasal saldırılarda 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.