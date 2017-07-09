FP: Suudi Arabistan'ın Katar Ambargosu İran'ı Güçlendiriyor

Yaser Emre / STAR

Amerikan Foreign Policy sitesinin haberine göre ABD başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Suudi Arabistan'ın Katar'a uygulamış olduğu ambargonun, Suudi Arabistan'ın bölgedeki konumunu zayıflattığı ve İran'ı güçlendirdiği ifade edildi.

ABD'nin her fırsatta İran'a karşı olumsuz tavrını devam ettirmesinin yanında, Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyesi olan Katar'a yönelik ambargonun Suudi Arabistan'ın bölgedeki siyasi gücünü zayıflattığı belirtildi.

Suriye ve Yemen'de Suudi Arabistan ile proxy savaşı veren ABD'nin, Riyad'ın bölgedeki konumunu zayıflatması riskini almasını tehlikeli bulan FP, Arap dünyasının daha fazla bölünmesini İran'ın bölgesel güç olarak ortaya çıkmasında etkili olacağını iddia etti.

Bunun yanında Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşleri terörist örgüt olarak tanınmasını bölgedeki grupları radikalleşmeye ittiği uyarısında bulunuldu.

Körfez ülkelerinin Katar'ı İran'a ittiğini belirten FP, Katar'ın İran'a bağımlı hale gelmesini son derece tehlikeli buluyor.

Krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini savunan yetkililer, Katar'ın Arap dünyası ile masaya oturarak meseleyi çözme taraftarı olduğunu hatırlatarak Riyad önderliğindeki ambargocu ülkelerin biran önce çözüm için adım atmaları gerektiğini söyledi.