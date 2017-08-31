Fotoğraflarla Katliamdan Kaçan Arakanlı Müslümanlar

Arakan’da uzun yıllardır devam eden zulüm, Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen son saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Ordu ve çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Müslüman hayatını kaybederken, saldırılardan kaçmayı başarabilenler de Bangladeş sınırına akın ediyor.

Bangladeş sınırına kaçabilenlerin geride bıraktıkları evler ise Myanmar yönetimine bağlı güçlerce ateşe veriliyor.

Öldürülmekten kurtulanlar Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Kutupalong isimli göçmen kampına gitmeye çalışıyor.

Söz konusu kampta çok sayıda kişi açık havada ve zor koşullar altında yaşamak zorunda kalıyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana 20 bine yakın Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e geçtiğini duyurmuştu.

Örgüt, ayrıca, binlerce Arakanlı Müslümanın iki ülkenin sınırı arasındaki tampon bölgede mahsur kaldığını ve çaresiz bekleyişin sürdüğünü de aktarmıştı.

IOM, Bangladeş‘e geçmeyi başaranların çoğunun ya ağır hasta olduğunu ya da vücutlarında kurşun veya yanık izi bulunduğunu kaydetmişti.

BBC Türkçe’de yer alan haberde BBC’nin sınırda bekleyen ve sınırı geçen Arakanlıları ziyaret ettiği belirtiliyor ve birkaç fotoğrafla Arakanlıların maruz bırakıldığı zor şartlar gözler önüne seriliyor.

İlgilerinize sunuyoruz:

Binlerce Arakanlı Bangladeş sınırında sıkışıp kaldı. Arakanlı bu kadın da 3 gündür Ghundum sınırından Bangladeş’e geçmeyi bekliyor.

Arakanlı Müslümanlar, Naf nehrini geçtikten hemen sonra Bangladeş askerleri tarafından sınırda durduruldu. Çoğu Myanmar tarafına geri gönderildi.

Bu fotoğraftaki kadın ve çocukların hepsi Myanmar’ın Maunglew bölgesine bağlı Kuanchipong köyünden Bangladeş sınırına kaçtı. Köylerininin Myanmar askerleri tarafından ateşe verildiğini söylüyorlar.

Bu kız çocuğu da annesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Şu ana kadar 18 binden fazla kişi Bangladeş’e geçmeyi başardı. Ancak binlercesi de sınır da bu kız çocuğu ve annesi gibi bekliyor.

Ramiza Begam... Elinde kalan tek şeyin içi boş bir kap olduğunu söylüyor.

86 yaşındaki Hüseyin Ahmed ilk kez Bangladeş’e geldi. Tel örgüleri geçip çok uzun bir yolu yürüdükten sonra Cox’s Bazar yakınlarındaki Kutupalong isimli göçmen kampına ulaştı.

Kutupalong isimli kamptaki bu ağacın altında yüzden fazla Arakanlı Müslüman yaşıyor. Bazıları yiyecek bekliyor, bazıları da akrabalarının buraya ulaşabilmesini...

3 yaşındaki Ümmü Habibe... Annesi şiddetin travmasından uzak tutmak için makyaj yapıp onu eğlendirmeye çalışıyor. Göçmen kampındakilerin çoğu kadın ve çocuk.

Arakanlı Müslümanların çoğu yoğun yağmur altında sınırı geçmeye çalıştı. Islanan kıyafetlerini böyle kurutuyorlar.