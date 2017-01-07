Florida Saldırısının Zanlısı Eski Bir Asker
ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanında silahlı saldırı düzenlediği suçlamasıyla sorgulanan kişinin eski bir asker olduğu anlaşıldı.
Dün Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nın bagaj alım bölümünde yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.
Saldırıyla ilgili 26 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.
ABD'li yetkililer eski askerin bir süredir akli dengesinin yerinde olmayabileceğini kaydediyorlar.
Ancak yetkililer "terör saldırısı" ihtimalini de dışlamadıklarını açıkladı.
Yetkililer saldırganın Alaska eyaletinden dolu olmayan bir silah ve mermilerle geldiğini ve uçakla havalimanına vardıktan sonra silahını tuvalette doldurduğunu kaydediyorlar.
Saldırgan mermisinin bitmesinin ardından teslim olmuştu. (BBC)
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