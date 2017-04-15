Fitch'ten Referandum ile İlgili 4 Senaryo
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Kurumun internet sitesinde yayınlanan videoda, Fitch Ratings Rusya ve Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble, oylamanın Türk ekonomisine etkisi hakkında 4 senaryonun olduğunu söyledi.
Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu.
'EVET' ÇIKMASI HALİNDE 2 SENARYO
Gamble, halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda, Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle ilgili 2 senaryoyla karşılaşılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Birinci senaryo altında, genel seçimlerin 2019'a kadar yapılmayacağına işaret eden Gamble, böylece hükümetin Türk ekonomisinde yapısal reformları yerine getirmek için zamanının olacağına dikkati çekti.
Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hükümetin mali politikalara ve bilanço tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandırma yoluna başvurabileceğini dile getirdi.
'HAYIR' ÇIKMASI HALİNDE DE İKİ SENARYO
Halk oylamasından "hayır" sonucu çıkması olasılığını da değerlendiren Gamble, bu durumda da 2 senaryoyla karşılaşılacağını söyledi.
Referandumdan az oy farkıyla "hayır" sonucu alınması halinde Türkiye'de erken seçimlerin gerçekleşeceğini belirten Gamble, çok oy farkıyla "hayır" sonucuyla karşılaşılması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki yetkilerini kullanarak ekonomiyi ilerleteceğini sözlerine ekledi.
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- Fitch'ten Referandum ile İlgili 4 Senaryo
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