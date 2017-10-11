'Fırat Kalkanı' Grupları: Biz de Rejimi Devirmek İstiyoruz

Fırat Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren muhalif grupların bağlı olduğu Havar Kilis Operasyon Odası Esed rejimini devirme hedefinden vazgeçmediklerini söyledi.

Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan Türkiye destekli muhalif gruplar, İdlib'te oluşturulması planlanan çatışmasızlık bölgesi girişiminde TSK'ye destek vereceklerini bildirdi.

Açıklamada, "Esed rejimini devirene dek ve teröristleri yenilgiye uğratana kadar savaşa devam edeceğiz" açıklamasında bulunuldu.

'Yolsuzluk ve paralı askerlik' suçlamaları

Haklarındaki yolsuzluk ve 'paralı askerlik' suçlamalarını reddeden silahlı gruplar İdlib'te gerçekleştirilmesi planlanan çatışmasızlık bölgesi girişiminde 'intikam alma' amacı taşımadıklarını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı gruplarından Hamza Tugayı, TSK'nın İdlib intikaline katılacaklarını bildirerek 'El Kaide'ye karşı savaş' ilan etmişti. Bölgeyi büyük oranda kontrol eden Tahriru'ş Şam Heyeti'ni (HTŞ) hedef alan açıklama aynı gün gruptan yapılan başka bir açıklama ile reddedildi.

İntikam mı istiyorlar?

Cerablus ve Azez hattında faaliyet gösteren muhalifler İdlib'teki HTŞ güçlerine karşı geçmişte birçok tehditte bulunmuş, bundan dolayı 'intikam hisleriyle hareket ettikleri' yönünde suçlamaların hedefi olmuştu.

Öte yandan Halep kuzeyindeki grupların kendi aralarında çatışmaları sürdürmesi, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi iddialar sık sık gündeme geliyor. Son olarak bölgedeki muhalif gruplardan birinin komutanıyla ilgili fuhuş iddiaları basına yansıdı.

Kaynak: Mepa News