Fırat Kalkanı Grupları Birbirleriyle Çatışıyor!

Fırat Kalkanı operasyonuyla IŞİD’den ele geçirilen, Halep’in kuzeyindeki Azez-Cerablus hattında silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Pazar günü, Türkiye’ye açılan Babu’s Selame sınır kapısının kontrolü nedeniyle başlayan gerginlik, Sultan Murat Tümeni ve Hamza Tugayı’nın Şam Cephesi ve Ahraru’ş Şam'’ saldırmasıyla şiddetli çatışmalara dönüştü.

Fırat Kalkanı operasyonuyla kontrol altına alınan bölgelerden Türkiye’ye açılan Babu’s Selame sınır kapısı geçtiğimiz hafta Gaziantep merkezli Suriye Geçici Hükümeti’ne devredilmişti.

Bir dönem ABD tarafından da desteklenen Sultan Murat Tümeni ve Hamza Tugayı’nın sınır geçişine giden yolları kapatarak bölgedeki etkinliğini arttırmak istediği gözlemleniyor.

“Sultan Murat Tümeni Saldırdı”

Çatışmaların ardından Şam Cephesi isimli silahlı gruptan yapılan açıklamada, muhalefetin taleplerini yerine getirip askeri güçlerini sınır geçişinden çekmelerine rağmen Sultan Murat Tümeni’nin el-Hamran bölgesinde konvoylarına saldırdığını söyledi.

Olayın ardından Ahraru’ş Şam noktalarına da saldırı düzenleyen Sultan Murat Tümeni’nin Hamza Tugayı’ndan destek aldığı ifade ediliyor.

Sultan Murat Tümeni’nin Mare kuzeyindeki saldırılarında Akda mülteci kampındaki 7 sivilin yaralandığı bildirildi.

Bitmeyen İç Çatışma

Halep’in kuzeyindeki Azez-Cerablus hattındaki en etkili silahlı gruplardan Sultan Murat Tümeni, Hamza Tugayı ve Şam Cephesi uzun süredir bölgede etkinliklerini arttırmak için rekabet ediyor. Bölgede silahlı gruplar arasında sık sık yaşanan iç çatışmaların yanı sıra kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi iddialar da basına yansıyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki silahlı gruplardan birinin askeri lideriyle ilgili olarak fuhuş iddiaları dile getirilmişti.

Bölgedeki silahlı gruplar arasında çatışmaların durdurulamaması ve diğer iddialar nedeniyle bölge halkının durumdan oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News