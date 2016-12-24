Fırat Haber Ajansı’nın Müdürü Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Dünya
24.12.2016 10:33
Fırat Haber Ajansı’nın Müdürü Serbest Bırakıldı
Belçika’da tutuklanan PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) Haber Müdürü Celil Demiralp kefaletle serbest bırakıldı.

Fransa vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanmaya başlayan PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) Haber Müdürü Celil Demiralp’in tutukluluğuna yapılan itiraz, karara bağlandı.

AA’nın Belçika basınına dayandırdığı haberine göre, Turnhout Mahkemesi, Demiralp’in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Celil Demiralp, 15 Aralık’ta Hollanda’dan Fransa’ya giderken Belçika’nın Turnhout şehrindeki “rutin bir kontrol” sırasında gözaltına alınmıştı. Celil Demiralp, çıkarıldığı mahkemece ertesi gün tutuklanmış, avukatı ise tutukluluğa itiraz etmişti.

Türkiye’nin, Celil Demiralp’in PKK’yla iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol’e talepte bulunduğu belirtilmişti.

Belçika’daki PKK Davası

Belçika, sık sık başta PKK olmak üzere DHKP-C ve Gülen örgütü mensupları ile taraflarına gösterdiği “hoşgörülü” yaklaşımı nedeniyle gündeme geliyor. Özellikle, AB’nin “terör örgütleri” listesinde olmasına rağmen PKK’lılara gösteri yapma izni verilmesi tepki çekiyor.

Ülkede, 2006’da PKK’nın Avrupa’daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, PKK’nın “terör örgütü” olmadığını iddia ederek dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz etmişti.

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