Firari HDP’li Öztürk Hakkında İkinci Kez Müebbet İstemi

Yurt dışına çıktığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Öztürk'ün, “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan, savcılık tarafından dâvet edilmesine rağmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dışına çıktığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında, 12 Ekim 2015’te Erciş’te yapılan “öz yönetim” ilanına ilişkin açıklamaya, 6 Kasım 2015’te, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Azad Günay ile 22 Ocak’ta Cizre’de öldürülen 3 PKK’lının cenazesine katılması ve yaptığı açıklamalarla ilgili başlattığı soruşturmaları tamamladı.

AA’da yer alan habere göre, hazırlanan ikinci iddianame de Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, “terör örgütü propagandası yapmak”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PKK’nın Para Transferi

PKK’nın, kurulduğu günden bu yana “terörizm”i yöntem olarak benimseyerek bombalı saldırı, patlayıcı madde yerleştirme, canlı bomba saldırısı, yol kesme, kundaklama, tehdit, kaçırma, rehin alma, zorla para toplama, kalkışma, siber saldırı gibi eylemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, örgütün çeşitli yöntemlerle topladığı para, örgüt yandaşlarınca işletilen iş yerlerinden elde edilen gelir, kaçakçılıktan haraç alma yoluyla temin edilen kaynaklarla varlığını sürdürmeye çalıştığı vurgulandı.

Paraların genellikle kuryeler aracılığıyla zaman zaman da PKK’lılara ait hesaplarla örgüte aktarıldığının kaydedildiği iddianamede, yüksek miktarlardaki para transferlerinin de Avrupa’daki örgütlenmelerin başındaki kişiler yoluyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

“Öz Yönetim” Stratejisi

PKK’nın 31 Mayıs 2010’dan itibaren “demokratik özerklik” stratejisini benimsediğinin bildirildiği iddianamede, “demokratik özerklik”in sürekli gündemde tutulmasını sağlamak amacıyla PKK’yla iltisaklı basın yayın organlarından yayınların gerçekleştirildiğine işaret edilerek, çeşitli tarihlerde “öz yönetim” ilan edilen il ve ilçelerde yapılan açıklamaların içeriğine yer verildi.

“Düşünce Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemez”

HDP’li milletvekili Öztürk’ün 12 Ekim 2015’te Van’ın Erciş ilçesinde PKK’nın çağrısı doğrultusunda yapılan “öz yönetim” ilanına ilişkin basın açıklamasına katıldığı anımsatılan iddianamede, bu açıklamanın “düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Milletvekili Olarak Açıklamayı Engelleyebilirdi

Açıklamayla ilgili ifadeleri alınan bazı zanlıların “Öz yönetim ilan edileceğinden herkesin haberi vardı. Kimse için sürpriz değildi.” şeklinde beyanda bulunduklarına dikkat çekilen iddianamede, HDP’li Öztürk’ün temsil ettiği güç ve makam itibari ile yapılan “öz yönetim” açıklamasına müdahale etme imkân ve kabiliyeti bulunmasına rağmen müdahale etmek yerine eylemin her aşamasında grupla hareket edip konuşma yaptığı belirtildi.

Brüksel’de Düzenlenen Gösterilerde Görüntülenmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Öztürk, bir süre önce PKK yandaşlarınca Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen gösterilerde görüntülenmişti.