Firari Eski Hâkim Gözaltına Alındı

Ankara Adliyesi’nde hâkim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, Elazığ’da gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’nde hâkim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, asayiş uygulaması sırasında gözaltına alındı.

Elazığ emniyetindeki işlemleri tamamlanan A.C, Ankara’ya gönderildi.