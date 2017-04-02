Firari Adil Öksüz'ün Davası Başlıyor
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgâl eden 121'i tutuklu 196 asker ve 2 sivil ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Fethullah Gülen ve Gülen örgütünün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün ise gıyaben yargılanmasına başlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır aranan Adil Öksüz, ilk kez gıyaben yargılanmaya başlanmış olacak.
Spor salonu, duruşma salonuna çevrildi
Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Ferizli Spor Salonu'nda yapılacak. Salon, kameralarla LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatıldı.
Duruşmaları takip etmek isteyenler, arama noktasından geçerek duruşmayı izleyecek. Polis ve jandarma ekipleri ise duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak.
Salona tutuklu sanık, hâkim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek.
159 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 353 sayfalık iddianamede, TCK'nın "anayasayı ihlâl" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca, firari sanıklar Fethullah Gülen ve Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet 190 yıl 6 aydan 319 yıla ve 149 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 314'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Ayrıca subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Valiliğin işgâli sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.
Adil Öksüz için ağırlaştırılmış müebbet talebi
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, Gülen ve Adil Öksüz hakkında "anayasayı ihlâl" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve yönetme, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığının ihlâli" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, Öksüz'ün örgütün "hava kuvvetleri imamı" ve yöneticisi konumunda olduğu vurgulandı.
Adil Öksüz'ün Fethullah Gülen'den aldığı talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu, gözaltına alınmasından sonra Sincan Batı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı ve kaçtığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:
"FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlâl ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır."
İddianameden
Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğundan emrindeki diğer şüphelilere talimat verdiği vurgulanan iddianamede, "FETÖ'nün mahalli yönetici konumunda olması nedeniyle örgüt yöneticilerinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fâil olarak cezalandırılacağı hükmü de göz önüne alınır" ifadeleri yer aldı.
İddianamede, askeri araç ve silahların darbeye teşebbüsle diğer eylemlerde kullanıldığı belirtilerek, Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlâl suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.
Gülen örgütünün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince ülkenin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır sürdürülüyor.
İki gün gözaltında kaldı, serbest kaldı, kaçtı
15 Temmuz darbe girişimini organize eden isimler arasında yer alan Adil Öksüz, 16 Temmuz’da Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. Öksüz, 18 Temmuz’da sabaha karşı savcılığa sevk edildikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Öksüz, "sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma imkânı olmaması" gerekçeleriyle serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hâkim de tutuklama talebini reddetti. Hem Öksüz'ü serbest bırakan hem de savcının itirazını reddeden hâkimler hakkında HSYK tarafından soruşturma başlatıldı. İki hâkim görevden uzaklaştırıldı.
Akıncı Üssü iddianamesi de mahkemede: 2 numara Adil Öksüz
Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianame de mahkemeye gönderilmişti. İddianamenin bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen, iki numaralı şüpheli ise Adil Öksüz.
Kaynak: AA
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