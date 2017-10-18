“Filmi İzleyenler Bir Yetime Yardım Etmek İsteyecek”

Suriyeli yetim çocukları konu alan “Bırakma Beni” isimli son filminin dünya prömiyeri öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic, konuşulmaya en değer şeyin hayatları yıkılmış ve tamamen zarar görmüş masum insanlar olduğunu dile getirerek, bu masum insanların da öncelikle çocuklar olduğunu aktardı.

Begic, genellikle bu kişilerin kim olduklarının, ne hissettiklerinin, hayallerinin ve umutlarının bilinmediğini, hikâyeleri bilinmediği için onlarla bir bağ kurulamadığını söyledi.

Acı bir tecrübeyi tatmış hayatlardan insanlara kesitler sunmanın bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Begic, “Bul filmle, somut insanların hayatlarını diğer insanlara gösteriyoruz. Bu da genel olarak filmin ve sanatın bir amacı, yani insanlar arasında köprü kurabilmek.” dedi.

İnsanların, acıyı yaşayan bir çocuğu filmde gördüğünde bunu kendi çocuğunun başına da gelebilme ihtimalini daha iyi tasavvur edebildiğine dikkat çeken Begic, insanların filmi izledikten sonra bir yetim çocuğu bularak ona yardım etmek isteyeceğini düşündüğünü aktardı.

Yetim çocuklarla ilgilenmenin sadece parayla ilgili olmadığının altın çizen Begic, “Her birimiz bir yetimle ilgilensek, onlarla konuşarak bir ihtiyacı olup olmadığını sorsak, onların hayatlarının bir parçası olsak, dünya çok daha iyi bir yer olur. Umuyorum bu film bu konuda bir değişime yardımcı olur.” diye konuştu.

Begic, filmlerinde her zaman aktörlerin gerçek hikâyelerdeki karakterlerin rolüne büründüklerini anımsatarak, ilk kez “kendi gerçek hikâyelerinde rol alan gerçek insanlarla” birlikte çalıştığını söyledi.

Cumartesi günü başlayacak 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “Bırakma Beni” isimli son filminin dünya prömiyerinin yapılacağını ve filmin aynı zamanda festivalin açılış filmi de olacağını kaydederek, “Filmde oynayan çocuklar da gelecek Antalya’ya. Başka ülkede olmasından korkmuştum. Çünkü çocuklar başka ülkeye gelemezdi. Bu ilk anı birlikte paylaşmak hepimiz için çok önemli.” dedi.

Begic, “Bırakma Beni” filmiyle izleyiciye depresif değil, mutlu bir tecrübe kazanacaklarının sözünü verdiğini sözlerine ekledi.

Suriyeli çocukların gerçek hikâyesini, Suriyeli gerçek yetim çocukların canlandırdığı filmin yapımcılığını, Beşir Derneği ve Film House üstlendi. Filmde, 13 ülkeden gelen özel ekiplerle 100’den fazla kişi görev aldı.