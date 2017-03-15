Filistinlilerin Yüzde 64'ü Abbas'ın İstifa Etmesini İstiyor

Filistin halkının yüzde 64'ünün Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın görevinden istifa etmesini istediği, Abbas'ın icraatından memnun olmayanların oranının da yüzde 61'e ulaştığı bildirildi.

Ramallah'taki Filistin Siyasi Araştırmalar Merkezi'nin gerçekleştirdiği ve sonuçlarını internet sitesinde yayınladığı kamuoyu araştırmasına göre, yüzde 64 Abbas'ın istifasını isterken yüzde 31 ise görevine devam etmesi görüşünü destekliyor.

Abbas'ın istifasını isteyenlerin oranının Batı Yaka'da yüzde 61 ve Gazze Şeridi'nde ise yüzde 70 olduğu kaydedildi.

Filistin Yönetimi Başkanı'nın icraatından memnun olanların oranının yüzde 36 ve memnun olmayanların oranının ise yüzde 61'e ulaştığı ifade edildi.

Araştırma sonuçları, İsmail Heniyye'nin başkanlığa aday olması halinde yüzde 47 oy alacağı ve bu oranın da Abbas'ın olası bir seçimde alabileceği oya eşit olduğu belirtildi.

Sonuçlara göre ayrıca yeni bir milletvekili seçimi yapılması ve tüm siyasi grupların seçime katılması halinde seçmenlerin yüzde 69'unun oy kullanacakları, Hamas'a ait Değişim ve Islah Grubu'nun oyların yüzde 30'unu ve Fetih'in ise oyların yüzde 36'sını alacağı bildirildi.

8-11 Mart tarihleri arasında Batı Yaka ve Gazze Şeridi'nde yapılan kamuoyu yoklamasına göre Filistinlilerin yüzde 42'sinin yerel seçimlerde oy kullanacağı ifade edildi.

Kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 77'si İsrail'in Batı Yaka'da binlerce yeni konut inşa etme kararına verilen cevaptan memnun olmadığı, yüzde 72'sinin de Abbas'ın işgal rejimine yönelik tehditlerinde ciddi olmadığı görüşünde olduğu kaydedildi.

FİEM