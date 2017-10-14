Filistinliler Yıllardır Kapalı Olan Köy Yollarının Açılmasını İstiyor

İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Kafr Kaddum ve Kalkas köy yollarının yıllardır kapalı tutulması protesto edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin batısında bulunan Kafr Kaddum'dak protestoya İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu bir Filistinli gencin başından yaralandığı bildirildi. Olay yerindeki AA foto muhabirinin aktardığı bilgiye göre Filistin Kızılayı sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde müdahale etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında bulunan Kalkas köyünde gösteri yapan Filistinlilerin çevresinde çok sayıda İsrail askeri konuşlandığı gözlendi ancak gösteri bir gerginlik yaşanmadan sona erdi.

İsrail ordusu Kafr Kaddum köyüne giden ana yolu 10 yıldır, Kalkas köyüne giden ana yolu 17 yıldır kapalı tutuyor.

İŞGAL VE ABLUKA SÜRÜYOR

Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Batı Şeria içerisine konuşlanan İsrail askerleri buradaki Filistinlilerin de seyahat özgürlüğünü zaman zaman kısıtlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.