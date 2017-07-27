Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Cuma Günü Meydanlarda Olacak

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde çeşitli ulusal ve İslami grupların temsilcilerinin bir araya gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa için cuma günü seferberlik ilan edilmesi ve her yerde gösterilerin düzenlenmesi yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, cuma namazının meydanlarda kılınmasına yönelik de çağrı yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Batı Şeria’daki Hamas Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüslülerin direncini desteklemek amacıyla halkın yürüyüşlere katılması ve İsrail askerlerinin bulunduğu noktalara gitmesi için çağrı yapıldı.

İsrail’in Aksa’daki metal arama dedektörleri ve yerleştirilen kameraların kaldırılmasının halkın oluşturduğu baskı sonucunda meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, halkın baskıları devam etmesi durumunda İsrail’in Aksa’ya yönelik uygulamalarından vazgeçeceği kaydedildi.