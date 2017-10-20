Filistinliler İngiltere’den Özür Bekliyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Zekeriyya el-Ağa, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’nin, işgalci İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülen Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıl dönümünü kutlayacağını duyurmasını kınadı.

AA’da yer alan habere göre, “İngiltere, Balfour Deklarasyonu’nun yıl dönümünü kutlayacağına Filistin halkından özür dilemelidir.” ifadesini kullanan el-Ağa, İngiltere hükümetinin özür dilemeyi reddetmesi ve İsrailli yetkililerle kutlama yapması durumunda İngiltere’nin uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasına çalışacaklarını kaydetti.

el-Ağa, uluslararası toplumu, Filistin halkına yapılan tarihi adaletsizliğin sonlandırılması, İsrail’in işlediği suçlardan ötürü cezalandırılması ve Filistin toprakları üzerindeki işgalini sonlandırmaya zorlanmasına çağırdı.

Balfour Deklarasyonu

İngiltere, 2 Kasım 1917’deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail “vatanı” oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild’e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, işgalci İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin’de İsrail “vatanı” oluşturulmasına verilen desteğin yanında, bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.

May’den Netanyahu’ya Davet

Ramallah’taki yönetimin başkanı Mahmud Abbas da geçen yıl, İngiltere’den Balfour Deklarasyonu’yla ilgili özür talep etmişti. Abbas, “Bu utanç verici deklarasyonun 100’üncü yılına yaklaşırken, Filistin halkı adına Büyük Britanya’dan özür talep ediyoruz.” demişti.

Filistinli gruplar dünya çapında düzenledikleri etkinliklerle özür çağrısına destek veriyor.

İngiltere hükümeti ise deklarasyonun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu’nun da İngiltereli mevkidaşı Theresa May’in davetlisi olarak 2 Kasım’da Londra’ya gitmesi bekleniyor.