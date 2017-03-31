Filistinliler Cuma Namazını Yerleşimcilerin Boşalttığı Arazilerde Kıldı

»Ana Sayfa»Filistin
31.03.2017 21:10
Filistinliler Cuma Namazını Yerleşimcilerin Boşalttığı Arazilerde Kıldı
Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, cuma namazını, Yahudi yerleşimcilerin el koyarak konteynerler yerleştirdiği ve tepkilerin ardından dün gece boşaltılan araziler üzerinde kıldı.

El-Mugir ve Kefr Malik beldeleri sakinlerine ait arazilerden Yahudi yerleşimcilerin çıkarılmasının sevincini yaşayan Filistinlilercuma namazının ardından burada bir kutlama tertip etti.

Arazi sahiplerinden Abdulfettah Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahudi yerleşimciler, bir hafta önce topraklarımıza el koydu. Boşaltılması için İsrailli mercilere başvurduk. Oyalama yoluna gittiler. Biz de topraklarımızı geri almak için yürüyüşler düzenledik." dedi.

Yapılan toplu baskı sonucu dün gece yerleşimcilerin arazilerden tahliye edildiğini aktaran Hamayil, "Bu topraklar bizim özel mülkümüz. Elimizdeki tüm imkanlarla onları savunuruz." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, arazileri üzerine Yahudi yerleşimciler tarafından yerleştirilen konteynerleri protesto için geçen hafta cuma günü Filistinlilerin düzenlediği eyleme müdahale etmişti. Askerler ile bölge sakinleri arasında konteynerlerin etrafında çatışmalar yaşanmıştı.

AA

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