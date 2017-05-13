Filistinli Tutsaklara Destek Gösterisine Müdahale!

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek vermek için Kudüs’ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.” ifadesine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci askerlerin müdahalesi nedeniyle olaylarda 6 kişinin plastik mermilerle yaralandığı, 14 kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, “İsrail’in keyfi uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi” için 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.