“Filistinli Tutsaklar İçin İsrail’i Bedel Ödemeye Zorlayacağız”

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, el-Kudüs isimli uydu kanalında yayımlanan konuşmasında, Hamas’ın işgalci İsrail’in hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hamas, Filistinli tutsakları serbest bırakması için İsrail’i bedel ödemeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dönmeleri çok vakit almayacak. Hamas yıllar önce İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsakların serbest bırakılmasına katkı sağladığı gibi yine tutsakların özgürlüğüne kavuşması için İsrail’e bedel ödetebilir.”

AA’da yer alan habere göre, Meşal, “Özgürlüklerine kavuşmak için açlık grevi yapan esirlerimizin davası bizi birleştiriyor ve biz onların hürriyeti için birleşiyoruz.” diye konuştu.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlâllerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi” talebiyle 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.