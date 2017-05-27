Filistinli Tutsaklar Açlık Grevine “Ara Verdi”

Filisinli Mahkûmlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, açlık grevindeki tutsaklar ile İsrail Cezaevi İdaresi arasında varılan anlaşma neticesinde bugün açlık grevine “ara verildiğini” söyledi.

Faris, Filistinli tutsak Mervan Bergusi ile açlık grevine liderlik eden diğer tutsakların İsrailli yetkililerle yaptığı 20 saatlik pazarlığın neticesinde açlık grevine “ara verme” kararı aldıklarını belirtti.

İsrail Cezaevi İdaresi’nden yapılan açıklamada da varılan anlaşma üzerine tutsakların açlık grevini “sonlandırdığı” kaydedildi.

Anlaşmanın detayına ilişkin ise ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki bin 500’den fazla Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: WAFA, AA