“Filistinli Kadın Tutukluların Sayısı 56’ya Yükseldi”

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Komitesi’nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerdeki kadın tutukluların sayısının 56’ya yükseldiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Ramallah’ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı’nda ikamet eden 14 yaşındaki Filistinli kızın da arasında olduğu 8 kadının, Batı Şeria’nın farklı yerlerinde geçen ay gözaltına alındığı ve kadın tutukluların sayısının 56’ya yükseldiği aktarılan açıklamada, “Filistinli kadın tutuklular, zor şartlar altında yaşıyor. Bunların arasında 13 tane de reşit olmayan kız çocuğu var.” ifadesi kullanıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 7 bin Filistinli bulunuyor.