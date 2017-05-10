Filistinli Kadın Milletvekili Kefaletle Serbest Bırakıldı

Ramallah’taki Hamas’a bağlı Milletvekilleri Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yasama Meclisi’ndeki Hamas’a bağlı Değişim ve Islah Bloku milletvekillerinden Semira el-Halayıka’nın (53), Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan el-Celme kontrol noktasında serbest bırakıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gözaltı süresi işgalci İsrail tarafından birçok kez uzatılan el-Halayıka’nın, 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

“Sosyal medyada İsrail’i provoke etmek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklara destek etkinliklerine katılmak” ile suçlanan el-Halayıka, mayıs ayının sonunda mahkemeye çıkarılacak.