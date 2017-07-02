Filistinli Kadın Milletvekili Halide Cerrar Gözaltına Alındı

İsrail güvenlik güçleri, Filistin Yasama Konseyi'nde milletvekili Halide Cerrar'ı Ramallah'ta gözaltına aldı.

Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir güç, Cerrar'ın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek arama yaptı ve ardından Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail yönetiminden Cerrar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderleri arasında yer alan ve eski bir tutuklu olan Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmasıyla biliniyor.

Filistinli milletvekili Cerrar, Nisan 2015'te İsrail güçlerinin Ramallah'taki evine düzenlediği baskında gözaltına alınmıştı. İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla hiçbir suçlama yöneltilmeden 6 ay hapishanede tutulan Cerrar, daha sonra aralık ayında çıkarıldığı mahkemede "illegal örgüt üyesi olmak ve kışkırtıcılık yapmak" suçlamasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cerrar, hapis cezasını tamamlamasının ardından 3 Haziran 2016'da serbest bırakılmıştı.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.