Filistinli Kadın Mahkumlara 14 Yaşında Bir Kız Daha Eklendi

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

14 yaşındaki Melek, 28 Mayıs tarihinde İsrail’e bağlı bulunan Kalandiye askeri kontrol noktasında bıçakla saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkumlar Komitesi’nden Hanan el Hatip ve Hiba Masala, Melek’in önce biber gazına maruz bırakıldığı arkasından da 2 saat boyunca bir konteynere kilitlendiğini söyledi. Ayrıca avukatlar, İsrailli askerlerin Melek’in fotoğraflarını da çektiğini ve bu sırada askerlerin küfür ve kahkahalar savurduklarını kaydetti.

Avukatlar Melek'in, İsrail'in HaSharon Cezaevi’ne gönderilmeden önce dört saat boyunca sorguya çekildiğini bildirdi.

Komitenin açıklamasına göre şu anda yaklaşık 56 Filistinli kadın İsrail tarafından hapsediliyor. Ancak mahkum hakları gruplarından Addameer, Nisan ayı itibarıyla İsrail'de gözaltında tutulan 61 Filistinli kadın ve kızın bulunduğunu söyledi.

Komitenin açıklamasında dokuzu çocuk olan 56 kadın mahkumu vurgularken 14 yaşındaki Melek dışında ismi bilinen 7 çocuk mahkum olduğunu belirtti: İman Ali, Marah Judeh, Luma el Bekri, Amel Kabha, Menar Şeyki, Hadiye Ereynat ve Melek Selman.

Komite, geçtiğimiz ay tutuklanan 8 kadının Gazze, Batı Şeria, Nablus gibi bölgelerde yaşadıklarını belirtti.

El Hatip ve Masala, son zamanlarda İsrail tarafından Filistinli kadınlara ve kız çocuklara karşı "vahşi cezalar" verildiğinin de altını çizdi. Avukatlar, 16 yaşında iken vurularak yaralandıktan sonra göz altına alınan ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Nurhan Avvad’ın ve yine Avvad’ın katledilen 14 yaşındaki kuzeninin önemli birer örnek olduğunu hatırlattı.

Addameer'e göre, son 45 yıldır İsrail tarafından yaklaşık 10.000 Filistinli kadın ve kız gözaltına alındı. Addameer, 2015'te İsrail’in tutukladığı kadın ve kız çocuğu sayısında, 2013'e kıyasla yüzde 70 artış olduğunu söyledi ve 2015’te 106 Filistinli kadın ve kız çocuğunu gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: Middle East Monitor