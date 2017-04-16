Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!

»Ana Sayfa»Filistin
16.04.2017 16:17
Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
İşgalci İsrail’e ait hapishanelerde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni 15 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı.

İşgalci İsrail’e ait hapishanelerde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail yönetimine bağlı Haşaron Hapishanesi’nden tahliye edilen el-Cerbuni’yi bölgede bulunan Arap liderlerden bir heyet karşıladı.

el-Cerbuni’nin ikamet ettiği ülkenin kuzeyinde yer alan Arraba el-Battuf beldesinde, serbest bırakılması münasebetiyle kutlamalar yapılması bekleniyor.

İslami Cihad hareketine mensup olduğu ve işgalci İsrail’e ait hedeflere yönelik yapılan operasyonlara yardım ettiği iddia edilerek 2002 yılında işgalci makamlarca tutuklanan Lina el-Cerbuni, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 300 Zeytin Ağacını Kesti!10 Nisan 2017 Pazartesi 12:49
  • Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri10 Nisan 2017 Pazartesi 07:58
  • Gazzeli Kadınlardan Filistinli Tutsaklara Destek09 Nisan 2017 Pazar 07:38
  • ABD, Filistinli Komutan Ahmed el-Gandur’u “Terör” Listesine Aldı!08 Nisan 2017 Cumartesi 19:33
  • UNRWA, Filistin'de Eğitim Müfredatını Siyonistlere Göre Uyguluyor07 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • Hamas 3 İsrail İşbirlikçisini İdam Etti!06 Nisan 2017 Perşembe 21:06
  • Ramallah'ta Araçla Çarpma Eyleminde Bir İşgal Askeri Öldü06 Nisan 2017 Perşembe 15:06
  • Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa Çağrısı'06 Nisan 2017 Perşembe 04:30
  • Hamas Han Şeyhun'da Gerçekleştirilen Katliamı Kınadı05 Nisan 2017 Çarşamba 21:41
  • Yüzlerce Yahudi Yerleşimci "Yusuf'un Kabri" Bölgesine Baskın Düzenledi04 Nisan 2017 Salı 12:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim