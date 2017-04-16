Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!

İşgalci İsrail’e ait hapishanelerde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni 15 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı.

İşgalci İsrail’e ait hapishanelerde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail yönetimine bağlı Haşaron Hapishanesi’nden tahliye edilen el-Cerbuni’yi bölgede bulunan Arap liderlerden bir heyet karşıladı.

el-Cerbuni’nin ikamet ettiği ülkenin kuzeyinde yer alan Arraba el-Battuf beldesinde, serbest bırakılması münasebetiyle kutlamalar yapılması bekleniyor.

İslami Cihad hareketine mensup olduğu ve işgalci İsrail’e ait hedeflere yönelik yapılan operasyonlara yardım ettiği iddia edilerek 2002 yılında işgalci makamlarca tutuklanan Lina el-Cerbuni, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.