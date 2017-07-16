Filistinli İşadamı İş Yerini Kendi Elleriyle Yıktı

El-Kisvani, işgal belediyesinden iş yeri için yıkım kararı çıktığını ve iş yerinin bu sabah işgal belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkılması halinde ayrıca para cezasına çarptırılacağını, bu nedenle iş yerini kendi imkanlarıyla yıktığını söyledi.

Yıkım kararını hukuki yollarla durdurmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını kaydeden El-Kisvani, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, iş yerinin 100 metrekare genişliğinde olduğunu ve 100 bin dolardan fazlaya mal olduğunu bildirdi. İş yerinin Ramazan'dan önce açıldığını söyleyen El-Kisvani, yıkım kararının zalimce ve keyfi olduğunu ifade etti. El-Kisvani, "Ruhsat için talep edilen tüm belgeleri verdik. Başvurumuza bakma zahmeti bile göstermediler. İş yerimizi yıkmak zorunda kaldık" dedi. İşgal belediyesi, yıkım kararı verilen evlerin ve iş yerlerinin işgal belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkılması halinde yıkım sahiplerinden yıkım masrafı adı altında yüklü miktarda para talep ediyor. FİEM