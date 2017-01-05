Filistinli Gruplar Moskova'da Görüşecek

Hamas ve El Fetih'in de olduğu sekiz Filistinli grup 15-17 Ocak'ta Moskova'da görüşecek.

BM Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilim Direktörü Vitaliy Naumkin, Hamas ve El Fetih dahil Filistinli 8 grubun liderlerinin 15-17 Ocak tarihlerinde Moskova'da bir araya geleceklerini söyledi.

RİA Novosti'ye konuşan Naumkin "15-17 Ocak'ta Moskova'da, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nde bir Filistin toplantısı gerçekleştireceğiz. Toplantı resmi bir toplantı olmayacak, ancak Filistinli grupların liderleri, Filistin sorununu konuşmak için buraya gelecekler" dedi.

Görüşemeye Hamas ve El Fetih'in de katılması bekleniyor.

Dün Ria Novosti'ye konuşan El Fetih yetkilisi Kaed el Gul de Filistinli grupların aralarındaki farklılıkları çözme amacıyla Moskova'da görüşeceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yardımcısı Mihail Bogdanov'la bir araya geleceğini söylemişti.

Moskova'da 2011 yılında da Naumkin'in himayesinde benzer bir toplantı gerçekleştirilmişti.