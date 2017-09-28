Filistinli Genci Katleden Askerin Cezasına İndirim

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın, 2016'da işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yerde yaralı olarak yatan Filistinli genci kameraların önünde kafasından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria'nın cezasını indirdiği bildirildi.

İşgal ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, 18 aylık hapis cezasına çarptırılan İsrailli asker Azaria'nın cezasında, 4 aylık indirime giderek 14 ay olmasına karar verdiği belirtildi.

Böylece, geçen Ağustos'ta mahkumiyet süreci başlayan Azaria'nın cezası, İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot'un askeri mahkemelerin hapis kararlarını indirme yetkisini kullanması ile 14 aya inmiş oldu.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, yaralı Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü için suçlu bulunan İsrail askeri Azaria hakkında af kararı verilmesini desteklediğini belirtmişti.