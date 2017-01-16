Filistinli Genç İşgalci İsrail Zindanında Hayatını Kaybetti
İşgalci İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Mahmud Basile'nin (17), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan baba Nebil Basile, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin oğlu Mahmud'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini kendilerine haber verdiğini belirtti.
Basile, iki buçuk yıldır hapishanede olan 17 yaşındaki oğlunun tahliyesine 6 ay kaldığını kaydetti.
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