Filistinli Gazetecilerden Gözaltına Alınan Meslektaşlarına Destek

Batı Şeria'da Filistinli gazeteciler, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın aracının fotoğrafını çektiği için Filistin emniyet güçlerince gözaltına alınan meslektaşları Cihad Berekat'a destek gösterisi düzenledi.

Ramallah kentindeki Bakanlar Kurulu binası önünde toplanan gazeteciler, ellerinde Filistin el-Yevm kanalında çalışan Berekat'ın fotoğraflarını taşıdı.

Berekat'ın serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, meslektaşlarının gözaltına alınmasını kınayarak, bu durumu protesto etti. Eylemciler ayrıca basın mensuplarının korunması ve özgürlüklerin kısıtlanmamasını istedi.

Yerel medyada dün Filistin güvenlik güçlerinin, Başbakan Hamdallah'ın aracını Tulkerm kentinde İsrail'in askeri kontrol noktasında durduğu sırada fotoğrafladığı için Berekat'ı gözaltına aldığı yönünde haberler yer almıştı.

Hükümet yaptığı açıklamada, Başbakan'ın aracını hukuka aykırı bir şekilde fotoğrafladıkları ve yasalara uymadıkları için 2 gencin gözaltına alındığını duyurmuştu. Fotoğrafın çekildiği sırada herhangi bir askeri kontrol noktası bulunmadığı belirtilmişti.