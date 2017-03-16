Filistinli Gazeteciler Arap Gazetecilerin İşgal Rejimini Ziyaretini Kınadı

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16.03.2017 23:36
Filistinli Gazeteciler Arap Gazetecilerin İşgal Rejimini Ziyaretini Kınadı
Filistinli Gazeteciler Forumu, Kuzey Afrika ülkelerinden gazetecilerin ve blog yazarlarının işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret ederek işgal rejimi yetkilileriyle bir araya gelmelerini kınadı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, bugün (16 Mart Perşembe) konuyla ilgili yayınladığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan bildiride, Arap gazetecilerin işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini reddetme konusundaki ortak tavırlarının bazı gazeteciler tarafından delinmesini eleştirdi.

Bildiride, Arap gazeteciler işgal rejimi yetkilileriyle görüşmeler yaparken Uluslararası Boykot Hareketi (BDS)'nin işgal rejimi üniversitelerini ve ürünlerini boykot için çabalarını yoğunlaştırdığı hatırlatıldı.

Kuzey Afrika ülkelerinden gazetecilerin ve blog yazarlarının işgal rejimine yaptığı ziyaretin Filistin halkını sırtından hançerlemek anlamına geldiğini ifade eden Filistinli Gazeteciler Forumu, ziyaretin işgal güçlerinin Batı Yaka ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik cinayetlerinin arttığı ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın devam ettiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Filistinli Gazeteciler Forumu ayrıca Fas, Tunus ve Cezayir'deki gazeteci sendikalarından ziyareti kınamalarını ve ziyarete katılanları cezalandırmalarını istedi. 

Söz konusu heyetin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Afrika ülkelerinden işgal rejimini ziyarete getirdiği altıncı gazeteci ve blog yazarı grubu olduğu belirtildi.

FİEM

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