Filistinli Esirlerle İşgalciler Arasındaki Anlaşmanın Maddeleri

Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, Filistinli esirlerin yaptığı açlık grevi eylemini sona erdiren ve “Askalan Anlaşması” adı verilen anlaşmanın maddelerini açıkladı.

Anlaşmanın Maddeleri

* Esir ailelerinden binlerce kişiye konulan ziyaret yasağı kaldırılacak ve esir ailelerinin kontrol noktalarında durdurulmasına son verilecek.

* Gazze Şeridi’nden ailelerin ziyaretleri arasındaki süre iki aydan bir aya düşürülecek.

* Ziyaret koşulları iyileştirilerek ailelerin esirlere elbise, tatlı ve benzeri şeyler götürmesine izin verilecek.

* İkinci dereceden akrabaların ziyaretleriyle ilgili yeni koşullar belirlenecek.

* Ramle Cezaevi Hastanesi konusunda anlaşma sağlanarak esirlerin restore edilen büyük hastaneye dönmeleri sağlanacak.

* Kadın esirlerin cezaevi koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili tüm şartlar kabul edilecek.

* Eski Ramle Cezaevi geçiş noktalarıyla ilgili sorunlar giderilerek yeni bir bölüm açılacak ve esirlerin taşınması konusunda yeni ölçütler belirlenecek.

* Nakiller sırasında esirlere yemek verilecek ve ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanacak.

* Güvenlik bölümlerinin hepsinde uygun yemek yapma odaları oluşturulacak.

* Aileyle fotoğraf çekimlerinde eşe ve anne-babadan birinin vefatı durumunda kardeşlerden birine de esirle fotoğraf çektirme izni verilecek.

* Kantinlerin çalışması yeniden düzenlenerek sebze ve baharat satışına izin verilecek.

* Her hapishanede mutfak yapılacak.

* Koğuşlara yapılan gece baskınlarına ve gece aramalarına son verilecek.

* İzlenmesine izin verilen televizyon kanallarının değiştirilmesi kabul edilecek.

Karaki, genel telefon, tecrit, eğitim hakkı ve idari tutuklama ile alakalı hâlâ çözülmeyen bazı meselelerin olduğunu ve bunların takip edildiğini belirtti.

40 Günlük Açlık Grevi

Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan Bergusi’nin öncülüğünde işgalci İsrail’in hapishanelerindeki bin 500’den fazla Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 40 gün açlık grevi yapan Filistinli tutsakların geçen hafta cumartesi günü eylemlerine son verdiği bildirilmişti.

Bergusi Açlık Grevine Devam Ediyor

Daha sonra Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Bergusi’nin açlık grevine devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Bergusi’nin Filistinli tutsaklar açlık grevine başlamadan önceki Hadarim hapishanesine dönmeden, tutsakların maruz kaldığı yaptırımlara son verilmeden ve hakları garanti altına alınmadan greve son vermeyeceği aktarılmıştı.

Kaynak: Filistin Televizyonu - Sema, AA