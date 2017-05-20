Filistinli Esirlerin “Özgürlük ve Onur” Direnişi 34 Gündür Devam Ediyor

Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti ile Esir Kulübü’ne bağlı Basın Komisyonu yaptığı açıklamada, açlık grevine liderlik eden esirlerin taleplerine hâlâ bağlı olduklarını, Özgürlük ve Onur direnişine komuta etmeye devam ettiklerini, görüşmeleri de bu çerçevede sürdürdüklerini, gelinen aşamanın en zor ve kritik aşama olduğunu ifade etti.

Basın Komisyonu bugün (20 Mayıs Cumartesi) yaptığı açıklamada, işgal hükümetinin birkaç gün önce Şabak Başkanı ile cezaevi idaresini görevlendirerek onlardan, ABD Başkanı Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaretten önce açlık grevini -taleplerin çoğunu kabul etmekle de sonuçlansa- sonlandırmalarını istemesinin işgalcinin esir liderlerinin taleplerinin çoğunu kabul ettiğinin işareti olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, işgal hükümetinin bu şekilde aniden geri adım atmasının, onun açlık grevindeki esirler karşısında inat ve kibir ağacından indiğinin de bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Esirlerin direnişlerinde iradelerine ve Filistin halkına güvendiklerini hatırlatan Basın Komisyonu, esirlerin Filistinlilerden kritik bir aşamaya gelen mücadelelerinde yanlarında olmalarını ve kendilerine destek vermelerini talep ettiklerine dikkat çekti.

Filistinli esirler, idari cezaların kaldırılması, tecrit cezalarının sonlandırılması, aile ziyaretlerinin yeniden düzenlenmesi ve tıbbi ihmallere son verilmesi gibi adil ve insani talepler için 17 Nisan’da “Özgürlük ve Onur” sloganıyla açlık grevi direnişini başlattı.