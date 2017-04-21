Filistinli Esirlerin Direnişi Beş Gündür Devam Ediyor

Filistinli esirlerden 1500’ü, işgal rejimi cezaevi idaresinin haklarını gasp etmesi ve kendilerine insanlık dışı muamelede bulunmasını protesto etmek için başlattıkları açlık grevinde beşinci gününe girdiler.

Siyonist işgal rejimi zindanlarında bulunan Filistinli esirlerden 1500’ü, işgal rejimi cezaevi idaresinin haklarını gasp etmesi ve kendilerine insanlık dışı muamelede bulunmasını protesto etmek için başlattıkları açlık grevinde beşinci gününe girdiler.

Filistinli esirler, cezaevi idaresinin zulümleri, haklarını gasp etmesi ve avukatların ziyaretini engellemesi üzerine aldıkları açlık grevi kararını 17 Nisan’da uygulamaya başladılar.

Esirlerin açlık grevi kararına sert tepki veren cezaevi idaresi, tam teçhizatlı askerleri her tarafta konuşlandırırken, esirlerin ailelerinin ziyaretlerini iptal etti ve avukatların kendilerini ziyaret etmelerini de engelledi.

Açlık grevi üzerine işgal hükümeti diyalog çağrılarına cevap vermezken bazı bakanların ırkçı söylemleri ile esirlere yönelik yaptırım uygulanması ve esirlerin tasfiye edilmesi çağrıları dikkat çekti.

Diğer taraftan dün serbest kalan eski bakanlardan Vasfi Kubha, serbest kalmadan önce bulunduğu Hedarim Cezaevindeki bütün Filistinli grupların açlık grevine iştirak ettiğini söyledi.

Hamas lideri yaptığı açıklamada, açlık grevinin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, cezaevi idaresinin eninde sonunda esirlerin haklı taleplerini kabul edeceğini ifade etti.

FİEM