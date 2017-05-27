Filistinli Esirlerin Aileleri Çifte Sevinç Yaşıyor

Ramallah'ın Abvin beldesinden, açlık grevi yapan Filistinli tutuklular Ahmed ve Mahmud'un annesi Latife Sahveyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların İsrail tarafıyla yaptığı anlaşmanın ardından greve son verdiği haberinin ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Yapılan anlaşma neticesinde greve son verilmesi ve ramazanın girmesiyle çifte sevinç yaşadıklarını dile getiren Sahveyl, çocuklarının ve diğer Filistinli tutukluların en kısa sürede salıverilmesi temennisinde bulundu.

Filistinli Ali Dahdah da hayır ve bereket ayı olan ramazanın başlamasıyla açlık grevi yapan Filistinli tutukluların galip geldiğini ve çifte mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Dahdah, "Bir çok şeyi almayı düşünmüyordum ancak kazanılan bu zaferin ardından ramazan ayını karşılamak için tatlı, meyve suyu ve çeşitli süsler satın alacağım." dedi.

İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutukluların bugün greve son verdiği bildirilmişti.

Filistinli Mahkumlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, açlık grevindeki tutuklular ile İsrail Cezaevi İdaresi arasında varılan anlaşma neticesinde bugün açlık grevine "ara verildiğini" kaydetmişti.

AA