Filistinli Esirler Açlık Grevi Eylemini Sürdürüyor

Açlık Grevi Medya Komitesi, esirlerin sağlık durumu kötüye gitmesine ve işgal rejimi cezaevleri idaresinin baskılarına rağmen Özgürlük ve Onur Açlık Grevi'nin devam ettiğini açıkladı.

Komite, dün akşam yayınladığı bildiride, açlık grevinde 23 günü geride bırakan esirlerin hareket zorluğu çektikleri, baş ve mide ağrıları hissettikleri, boğazlarında kuruluk olduğunu ve kan kustuklarını söyledi.

Bildiride ayrıca, esirlerden bazılarının tuvalete gitmekte zorlandıkları için saatlerce su içmeyi reddettikleri ifade edildi.

Nefha Cezaevi'nde açlık grevine başlayan esir Mücahit Hamid, cezaevi idaresinin esirlere çeşitli baskılar uyguladığını, esirleri çeşmelerden sıcak su içmeye zorladığını ve yoğun bir şekilde teftiş yaptığını söyledi.

Hamid, gardiyanların nakil sırasında yorgunluk ve açlık grevi nedeniyle ayakta duramayan her esiri darp ettiğini ifade etti.

Komite, Nefha Cezaevi'nin koğuşlardan birini revire dönüştürdüğünü ve sağlık durumu kötüleşen esirleri o koğuşa kaldırdığını bildirdi.

FİEM