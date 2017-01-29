Filistinli Esir Kontrol İçin Götürüldüğü Hastaneden Kaçtı

»Ana Sayfa»Filistin
29.01.2017 23:04
Filistinli Esir Kontrol İçin Götürüldüğü Hastaneden Kaçtı
İşgal polisi, Filistinli bir esirin bugün (29 Ocak Pazar) öğle saatlerinde El-Afula kentindeki bir hastaneden kaçtığını açıkladı.

İşgal polisi konuyla ilgili yayınladığı bildiride, işgal rejimi zindanlarında tutulan Batı Yaka sakinlerinden bir esirin Afula kentindeki HaEmek Hastanesi'nden kaçtığını ifade etti.

İşgal polisi, Filistinli esirin hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği sırada kaçmayı başardığını ve kaçan esiri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.

Hastaneden kaçmayı başaran Filistinli esirin fotoğraflarını basına dağıtan işgal polisi, esirin adının Samir Beni Avde olduğunu belirterek, görenlerin ihbar etmesi için esirin eşkâli hakkında bilgi verdi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, Afula kentindeki hastaneden kaçan Filistinli esirin Batı Yaka'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Tamun beldesi sakinlerinden Samir Beni Avde olduğunu ifade etti.

FİEM

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