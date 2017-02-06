Filistinli Esir Gazeteci Muhammed El-Gig Açlık Grevine Başladı

Filistinli esir gazeteci Muhammed El-Gig, altı ay süreyle idari hapis cezasına mahkûm edilmesini protesto amacıyla bugün (6 Şubat Pazartesi) açlık grevine başladığını ilan etti.

El-Gig hakkında idari hapis cezası kararının bugün öğle saatlerinde yapılan duruşmadan önce çıktığına dikkat çeken Şeleş, duruşmanın başında yargıcın El-Gig'e "14 Temmuz'a kadar idari hapis cezasına mahkûm edildin" dediğini bildirdi.

Şeleş, Filistinli esirin yargıcın ve avukatı Halid Zebarika'nın önünde kararı tümüyle reddettiğini söyleyerek serbest bırakılana kadar açlık grevi yapacağını açıkladığını ifade etti.

El-Gig'in kardeşi Hemmam'ın da duruşmayı takip ettiğini ve kardeşinin açlık grevine başlama kararını duyduğunu belirten Şeleş, işgal güçlerinin Filistinli gazeteciyi Çarşamba günü Hedarim Cezaevi'nde sorguya aldığını ve sorgu süresini bu sabaha kadar uzattığını bildirdi.

İşgal güçleri Filistinli gazeteci Muhammed El-Gig'i katıldığı şehit ailelerine destek gösterisinden dönerken Ramallah'ın kuzeyindeki Beit El kontrol noktasında 15 Ocak'ta gözaltına aldı.

FİEM