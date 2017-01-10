Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!

»Ana Sayfa»Filistin
10.01.2017 11:59
Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
İşgalci İsrail askerleri, 32 yaşındaki Filistinli Muhammed es-Salihi’yi annesinin gözü önünde katletti!

İşgalci İsrail askerlerinin Filistin’deki işgal ve katliamları devam ediyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan el-Faria isimli mülteci kampında yaşayan ve bir süre önce işgalci İsrail tarafından tutsak edildiği hapishaneden serbest bırakılan 32 yaşındaki Filistinli Muhammed es-Salihi, işgalci İsrail askerlerinin kurşunlarıyla katledildi.

Annesinin Gözü Önünde Katledildi!

Filistinli kaynaklara konuşan görgü tanıkları, es-Salihi’nin annesinin gözü önünde vahşice vurulduğunu ifade etti.

Kampta yaşayan Filistinli aktivist Halid Mansur, işgalci İsrail askerlerinin büyük bir grupla kampa saldırı düzenlediğini ve kampta yaşayan çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğunu aktardı.

Kamptaki evleri tek tek basan işgalci İsrail güçlerinin, Filistinli es-Salihi’nin evine girdikleri sırada yoğun bir şekilde ateş açtıkları ve es-Salihi’nin de bu şekilde ağır yaralandığı belirtildi.

3 Yıl Boyunca Hukuksuzca Tutsak Edilmişti!

es-Salihi, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 3 yıl boyunca hukuksuzca tutulan Filistinli bir mahkûm.

es-Salihi, vurulduğu sırada, Filistinliler tarafından bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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