Filistinli Doktor İşgalci İsrail’in Suçunu İtiraf Etmesini İstiyor!

İşgalci İsrail’e ait tankların evine açtığı ateş sonucu 16 Ocak 2009’da 3 kızı ve bir yeğenini kaybeden Filistinli Dr. İzzeddin Ebu el-Ayş, işgalci İsrail yönetiminin suçunu resmî olarak itiraf etmesi, özür dilemesi ve tazminat ödemesini istiyor.

İşgalci İsrail’e ait tankın açtığı ateşte 3 çocuğunu ve bir yeğenini kaybeden Filistinli doktor, işgalci İsrail yönetiminin suçunu itiraf etmesini ve özür dilemesini talep ediyor.

AA’da yer alan habere göre, Dr. İzzeddin Ebu el-Ayş, Gazze’de 2009’da 3 çocuğu ile bir yeğeninin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Evimin etrafında herhangi bir çatışma yoktu, ayrıca evimin çatışma alanından en az 7 kilometre uzakta olduğu da biliniyordu. Bu nedenle evin hedef alınması uluslararası insancıl hukuka aykırı şekilde gerçekleşti. Askerî bir hedef olmamasına rağmen buranın vurulması, sivillerin hayatına mâl olmakla sonuçlanmasının dışında bir ihtimal yoktu.” ifadesini kullandı.

“Katliam Davası Yarın Görülecek”

İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi (B’Tselem) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Dr. Ebu el-Ayş’ın sunduğu bilgilerin, işgalci İsrail ordusunun soruşturma raporuyla teyit edildiği belirtildi.

Ebu el-Ayş’ın, işgalci İsrail ordusunun tank saldırısıyla hayatını kaybeden Beysan (21), Meyar (15) ve Ayet (13) adındaki 3 çocuğu ve yeğeni ile yaralanan kızı ve diğer yeğeni için işgalci İsrail’in aleyhinde açtığı davanın, yarın Beer Şeva (Biru’s-Seba) kentinde bulunan Merkez Mahkemesi’nde görüleceği aktarılan açıklamada, “Ebu el-Ayş, İsrail’in öldürme suçunu itiraf etmesi, resmî olarak özür dilemesi ve tazminat ödemesini istiyor.” ifadesine yer verildi.

Basın Toplantısı Düzenlemesi Bekleniyor

Gazze Şeridi’nde çocuklarını ve yeğenini işgalci İsrail’in saldırılarında kaybetmesinin ardından Kanada’ya yerleşen Dr. Ebu el-Ayş’ın yarın Doğu Kudüs’te bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’ne, 27 Aralık 2008’de başlattığı ve 18 Ocak 2009’da sonlanan saldırılarına “Dökme Kurşun Operasyonu” ismini vermiş, İzzeddin el-Kassam Tugayları da bu operasyonu hakla bâtılın mücadelesi olarak gördüğü için “Furkan Savaşı” olarak adlandırmıştı.

Saldırılar Belgelenmişti

İşgalci İsrail’in saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken, fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı savaşta hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelenmişti.

Yine bazı Batılı kuruluşlar, bin 436 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 400 Filistinlinin yaralandığı savaşta işgalci İsrail’in yaklaşık bin ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde 4 bin 100’den fazla evin kullanılamaz hâle geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Saldırılar, 21 günün ardından işgalci İsrail’in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas’ın işgalci İsrail askerlerinin çekilmesi için 1 haftalık ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.