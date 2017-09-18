Filistinli Dernekten Arakanlı Müslümanlara Yardım Eli

Filistin Merhametli Kalpler Derneği, Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan bin 400 Arakanlı aileye acil yardım ulaştırdı.

Filistin Merhametli Kalpler Derneği tarafından gönderilen gıda ve nakdi yardımlar, Sadakataşı Derneği ile iş birliği içinde Bangladeş'in güneyinde yer alan Cox's Bazar kenti yakınındaki Balukhali Mülteci Kampı'nda dağıtıldı.

Türk yardım gönüllülerinden Hacı Dursun Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'dan kaçan Rohingya Müslümanlarının sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Myanmar ordusunun saldırılarından kaçan sığınmacı sayısının 450 bine yükseldiğini aktaran Tunç, Sadakataşı Derneği'nin Myanmar-Bangladeş sınırında yardım faaliyetlerine katıldığını ifade etti.

Sığınmacıların temel insani ihtiyaçlardan yoksun şekilde zor koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalıştığına dikkati çeken Tunç, "Arakanlı Müslümanların ne ev, ne ilaç ne de yemekleri var. Yaşadıkları koşullarda insani bir felakete karşı savunmasız durumdalar." diye konuştu.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Kaynak: AA