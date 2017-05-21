Filistinli Çocuk İşgal Güçlerinin Attığı Göz Yaşartıcı Bombayla Ağır Yaralandı

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, 7 yaşındaki Hasan Ahmed İsa'nın Beytlahim'in güneyindeki El-Hıdır beldesinde Filistinli öğrencilerle işgal güçleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında başına isabet eden göz yaşartıcı bombayla yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, işgal güçlerinin Et-Tel bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında El-Hıdır beldesi öğrencilerine ateş açtığını, bu sırada yaralanan öğrencinin tedavi için Beyt Cala'daki Arap Derneği'ne kaldırıldığını ifade etti.

Quds Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Beytlahim'deki İlkyardım ve Acil Durumlar Müdürü Muhammed Avad, Kızılay ilkyardım ekiplerinin Filistinli çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığını açıkladı.

Avad, Filistinli çocuğun başına isabet eden göz yaşartıcı bomba nedeniyle bilincini kaybettiğini ve beyin kanaması geçirdiğini söyledi.