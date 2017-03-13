Filistinli Çiftçiler İsrail İşgaline Karşı Direniyor!

»Ana Sayfa»Filistin
13.03.2017 13:03
Filistinli Çiftçiler İsrail İşgaline Karşı Direniyor!
Gazze sınırında yer alan Cuhru’d-Dik köyünün doğusundaki çiftçiler, tarlalarını ekmeye çalışıyor.

Gazze sınırında yer alan Cuhru’d-Dik köyündeki Ebu Atiyye ed-Dus adındaki çiftçi, 2014 yılındaki savaştan bu yana ilk defa tarlasına ıspanak ekip bir kısmını işgalci İsrail’in uçakları tarafından yok edilmeden hasat etmeyi başardı. Ebu Atiyye, sınırdaki tellere yakın yerdeki tarlasında çalışmaya devam ediyor.

“İsrail’in Kimyasalları Ürünleri Telef Etti”

Ebu Atiyye, şöyle konuştu:

“Tarlam, 17 dönüm. İki defa ıspanak almayı düşündüm. Fakat İsrail tarafından gelen yok edici kimyasallar, ürünleri telef etti. Bugün tarlayı sürüp karpuz ekeceğim. Eldeki malları, zararlı kimyasallar içerebileceği için satmayacağım. Geçen sene domateslerin başına da aynı şey geldi.”

İşgalci İsrail’in kimyasallarından sâdece bakla kurtuldu. Ispanak tarlası, sınır tellerinden 200 metre içeriye kadar sarı renge boyandı. Çiftçi Ebu Atiyye, insan hakları kuruluşlarından temsilciler gelir ve olayı tespit ederler diye tarlasını dört hafta bu şekilde bıraktı. Fakat haftalar sonra tarlaya girip onu sürdü.

“İsrail, Kuyumuzu Yok Etti”

Çiftçi Ferhan Ebu İsa da şöyle konuştu:

“Dört senedir burada ekip biçiyorum. Komşum Ebu Atiyye’nin başına gelen, benim de başıma geldi. Ben de bugün gidip tarlayı süreceğim ve bamya ile karpuz ekeceğim. İsrail, kuyumuzu yok etti. Bu yüzden sulamada sıkıntı yaşıyoruz.”

Kaynak: FİEM, Filistin Sahnesi (Sayı: 169)

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