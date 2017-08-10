Filistinli Beş Gazeteci Abbas’ın Zindanlarında Açlık Grevine Başladı

Filistin Yönetimi zindanlarında gözaltında tutulan beş gazeteci, kamu güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alınmalarını ve gözaltı sürelerinin uzatılmasını protesto amacıyla bugün (10 Ağustos Perşembe) açlık grevi eylemine başladı.

Gazeteci Memduh Hamamira'nın ailesi, Beytlahim'deki mahkemenin Filistinli gazetecinin gözaltı süresini beş gün uzattığını söyledi.

Gazeteci Memduh Hamamira'nın ailesi, Beytlahim'deki mahkemenin Filistinli gazetecinin gözaltı süresini beş gün uzattığını söyledi.

Aile, savcılığın mahkemeden Hamamira'nın gözaltı süresinin elektronik suçlar yasasının 20'nci maddesi uyarınca 15 gün uzatılmasını talep ettiğini bildirdi.

Hamamira ailesi ayrıca Filistinli gazetecinin açlık grevine başladığını ifade etti.

Aynı mahkeme gazeteci Kuteybe Kasım'ın gözaltı süresini de yine aynı suçlamayla beş gün uzattı. Gazeteci Kuteybe Kasım'ın da açlık grevine başladığı belirtildi.

El-Halil'deki Sulh Mahkemesi ise gazeteci Amir Ebu Arafe'nin gözaltı süresini yedi gün ve gazeteci Ahmed Halayıka'nın gözaltı süresini de on gün uzattı.

Nablus'ta da bugün gazeteci Tarık Zeyd'in gözaltı süresinin mahkemece 15 gün uzatıldığı kaydedildi.

Gazeteci Tarık Ebu Zeyd'in de diğer meslektaşları gibi kararı protesto ederek açlık grevine başladığı bildirildi.

FİEM