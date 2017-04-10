Filistinli Anne: Yaklaşık 6 Aydır Oğlumu Göremiyorum

»Ana Sayfa»Filistin
10.04.2017 15:41
Filistinli Anne: Yaklaşık 6 Aydır Oğlumu Göremiyorum
Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin binasının önünde bir araya gelen aileler, Filistinli tutsakların serbest kalması için uluslararası toplumun derhâl harekete geçmesini istedi.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinlilerin yakınları, Gazze Şeridi’nde protesto gösterisi düzenledi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin binasının önünde bir araya gelen onlarca kişi, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest kalmasının sağlanması için uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden “derhâl” harekete geçmelerini istedi.

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“Ne Ben Ne de Oğlumun Çocukları Onu Gördük”

AA muhabirine konuşan Fayize el-Kumbuz isimli Filistinli anne, oğlunun işgalci İsrail’in hapishanesinde tutsak bulunduğunu belirterek, işgal yönetiminin en temel insani haklardan bile mahrum bıraktığı Filistinli tutsaklara destek vermek için burada olduğunu söyledi.

Yaklaşık altı aydır oğlunu göremediğini dile getiren Kumbuz, “İsrail, geçen kasım ayından bu yana hiç bir gerekçe göstermeksizin oğlumu ziyaret etmemize izin vermiyor. Ne ben ne de oğlumun çocukları onu gördük. Oğlumu ziyaret etmek istiyorum.” dedi.

Filistinli anne, uluslararası toplumdan işgalci İsrail’in gerçekleştirdiği hak ihlâlleri karşısında harekete geçmelerini istedi.

“Hapishanelerde 7 Bin Filistinli Bulunuyor”

Filistin Esirler Bakanlığı’nın verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık olarak 7 bin Filistinli bulunuyor.

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