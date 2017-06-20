Filistinli Aktivistlerden “Haber Sitelerini Engellemeye Hayır” Kampanyası

Aktivistler, “Haber Sitelerini Engellemeye Hayır!” tagının akşam saat 22:00’da açılacağını belirterek, haber sitelerinin engellenmesine karşı kamuoyu oluşturmak istediklerini ifade etti.

Kampanyanın Filistin içinde ve dışında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Filistin Yönetimine bağlı Ramallah’taki savcı, aralarında Filistin Enformasyon Merkezinin bulunduğu ondan fazla siteyi direnişe destek verdikleri gerekçesiyle engellenmeleri için kendilerine hizmet veren internet şirketlerine talimat gönderdi ve şirketler de bu siteleri engelledi.

Filistin Yönetiminin aldığı bu karar Filistin içinde ve dışında büyük tepki ve kınamalara neden olurken, yapılan uygulama insanları susturma ve ifade özgürlüğünü kısıtlama olarak değerlendirildi.

FİEM